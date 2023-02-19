Минус 10 складов боеприпасов: Силы обороны устроили врагу неделю ''бавовны''. Карта ударов

Силы обороны Украины устроили российской оккупационной армии неделю "бавовны". В общей сложности было уничтожено 10 складов боеприпасов и 6 баз, контрольных пунктов и штабов захватчиков.

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Об этом сообщили в Telegram "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами". Судя по опубликованной карте, пылали локации врага в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Так, украинские защитники уничтожили:

– контрольный пункт в Волновахском районе;

– базу в Мариупольском районе;

– БК и базу в Токмакском районе в Запорожье;

– БК и базу в Пологах на Запорожье;

– 3 БК и базу в Каховском районе Запорожья;

– БК в Скадовском районе Херсонской области;

– БК в Васильевском районе в Запорожье;

– 3 БК в Херсонском районе;

– базирование оккупантов в Енакиево Донецкой области.

Напомним: 19 февраля российские пропагандисты заявили о "бавовне" в центре Донецка. Взрыв раздался в помещении прокуратуры в оккупированном облцентре. Сообщили о "прямом попадании в здание прокуратуры", в котором сразу обвинили Вооруженные силы Украины. По предварительным данным пропагандистов, "раненых и пострадавших нет".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 февраля во временно оккупированном российскими военными Мариуполе произошла "бавовна". Всего было слышно три взрыва. При этом захватчики пытались скрыть это событие;

– по данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, семь – по зенитным ракетным комплексам на огневых позициях, а также два удара – по важным объектам противника.

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