Минус 10 складов боеприпасов: Силы обороны устроили врагу неделю "бавовны". Карта ударов
Силы обороны Украины устроили российской оккупационной армии неделю "бавовны". В общей сложности было уничтожено 10 складов боеприпасов и 6 баз, контрольных пунктов и штабов захватчиков.
Об этом сообщили в Telegram "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами". Судя по опубликованной карте, пылали локации врага в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.
Так, украинские защитники уничтожили:
– контрольный пункт в Волновахском районе;
– базу в Мариупольском районе;
– БК и базу в Токмакском районе в Запорожье;
– БК и базу в Пологах на Запорожье;
– 3 БК и базу в Каховском районе Запорожья;
– БК в Скадовском районе Херсонской области;
– БК в Васильевском районе в Запорожье;
– 3 БК в Херсонском районе;
– базирование оккупантов в Енакиево Донецкой области.
Напомним: 19 февраля российские пропагандисты заявили о "бавовне" в центре Донецка. Взрыв раздался в помещении прокуратуры в оккупированном облцентре. Сообщили о "прямом попадании в здание прокуратуры", в котором сразу обвинили Вооруженные силы Украины. По предварительным данным пропагандистов, "раненых и пострадавших нет".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 12 февраля во временно оккупированном российскими военными Мариуполе произошла "бавовна". Всего было слышно три взрыва. При этом захватчики пытались скрыть это событие;
– по данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, семь – по зенитным ракетным комплексам на огневых позициях, а также два удара – по важным объектам противника.
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