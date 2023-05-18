Минус 11 военных машин РФ: в СБУ показали результативное видео ударов по врагу

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают проводить "денацификацию" и "демилитаризацию" оккупационной российской армии в Украине. Всего за один день операторы ударных дронов уничтожили 11 единиц военной техники противника.

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Вместе с техникой и вооружением утилизированы 15 российских оккупантов. Кадры взрывной работы спецназовцев показали в СБУ.

"Один день работы спецназовцев СБУ – и у оккупантов уменьшилось военной техники сразу на 11 единиц. Наши операторы ударных дронов из Центра спецопераций "А" ежедневно отправляют "к Кобзону" колонны россиян вместе с танками и пушками", – отметили в Службе.

Так, с помощью ударных дронов за день уничтожены:

– САУ "МСТА-С";

– танк;

– БМП-3;

– противотанковая пушка МТ-12 "Рапира";

– РЭБ;

– 6 единиц транспортной техники;

– 15 захватчиков.

"Работаем дальше до полной Победы!" – отметили в Службе.

На опубликованных кадрах видно, как операторы БПЛА обнаруживают вражеские цели и направляют на них ударные дроны. Технику, которую защитники уничтожали на ходу, ликвидировали вместе с ехавшими на ней оккупантами.

Напомним, ранее в Кремле выдали новую "причину" продолжения войны против Украины. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, теперь РФ будет воевать за то, чтобы "не было обстрелов российской территории". О том, что до полномасштабного вторжения России в Украину российские территории никто не обстреливал, он не упомянул.

Также сообщалось, что к утру 17 мая потери России в войне против Украины превысили 200 тыс. Именно столько захватчиков, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, погибли в путинской войне без вменяемых причин и целей, которой они не понимали.