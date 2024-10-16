Минус 20 оккупантов одним залпом: ВСУ ударили кассетным боеприпасом по полигону армии РФ на Запорожье. Видео
Воины Вооруженных сил Украины ударили по учебному полигону российских захватчиков, который они обустроили на юге, на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате противник понес потери в живой силе.
Ролик распространили в Telegram-каналах. Дата и точная локация съемки не уточняются.
На кадрах, которые снял с высоты наш дрон-разведчик, видно, что военнослужащие страны-агрессора свободно перемещались по территории своего полигона, не ожидая обстрела. Некоторые, судя по всему, проходили курс подготовки.
В Силах обороны уточнили, что в тот момент на полигоне находилось до 20 единиц личного состава ВС РФ.
Чтобы атака была эффективной против живой силы, ВСУ использовали ракету с кассетной БЧ. Выстрел был удачным, и суббоеприпасы плотно накрыли квадрат.
Как сообщал OBOZ.UA, в течение 14 октября Силы обороны Украины уничтожили примерно 113 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск РФ. В ряды "груза-200/300" защитники отправили около 1210 захватчиков.
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