Минус 2500 тонн БК, 60 вагонов, 450 'Уралов': в сеть просочились данные о потерях РФ после 'хлопка' под Геническом

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику врага. После мощного удара по Рыковому, под Геническим, оккупанты понесли большие потери.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Российские военные потеряли 2500 тонн БК, 60 вагонов, 450 "Уралов".

"Стоит отметить, что в преддверии контрнаступления ВСУ, в большинстве воинских подразделений ВС РФ было введено жесткое ограничение на использование боеприпасов. Для того, чтобы перестраховаться дважды, и иметь достаточное количество БК, когда контрнаступление начнется, высшим командованием направлений было принято решение о концентрации снарядов на логистических складах, о которых якобы знал ограниченный круг лиц (для соблюдения мер безопасности, было строгое ограничение на доступ гражданских лиц). Это в итоге и сыграло злую шутку в случае с Рыково", – говорится в источнике.

Итак, на канале пишут, что 18 июня в посёлке Рыково Херсонской области прозвучали мощные взрывы, вероятно, в результате использования двух британских крылатых ракет Storm Shadow.

Вследствие удара, а также дальнейшей детонации БК было уничтожено более 90% имущества, находящегося на тот момент на складе.

"Если говорить в числовом выражении – потери оцениваются приблизительно в 2500 тонн БК. Для любителей считать в вагонах – 60 вагонов. Для любителей считать в грузовиках – 450 Уралов", – говорится в сообщении.

В источнике добавляют, что это одна из самых масштабных потерь россиян за все время войны.

"Номенклатура уничтоженного стандартная, здесь останавливаться долго не будем. В основном это снаряды для танков, пушечной, гаубичной, реактивной артиллерии, мины и тд. Стандартная, за исключением одной позиции – ПТРК "Корнет". Согласно списку утерянного имущества, вследствие атаки на Рыково было уничтожено 170 комплексов "Корнет" и БК к ним", – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным Генштаба ВСУ, 19 июня защитники Украины обезвредили на фронте 1010 российских военнослужащих. Также бойцы уничтожили 103 единицы техники и вооружения ВС РФ, в том числе в небе обезвредили 13 воздушных целей;

– военные 47-й бригады "Магура" показали эффектные кадры мощной работы по позициям оккупантов. На кадрах виден процесс уничтожения военной техники российских оккупантов.

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