ВСУ ликвидировали еще 1010 оккупантов и уничтожили 23 их артсистемы: данные Генштаба

Защитники Украины 19 июня обезвредили на фронте 1010 российских военнослужащих. Также бойцы уничтожили 103 единицы техники и вооружения ВС РФ, в частности в небе обезвредили 13 воздушных целей.

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С начала войны на украинской земле нашли смерть уже 221 460 оккупантов. Данные о потерях противника обновил Генеральный штаб ВСУ.

Так, кроме личного состава российской армии, накануне украинские воины сожгли 23 ее артиллерийских системы (всего 3888), 15 боевых бронированных машин (7750), восемь танков (3997).

Врага лишили еще одного вертолета (всех 206), четырех РСЗО (614), двух средств ПВО (372).

Также бойцы ВСУ сожгли 32 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общей сложности 6645), пять – спецтехники (531) ВС РФ.

В небе накануне сбили 10 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (3393) и три крылатых ракеты (1214).

Кроме этого, с начала войны у оккупантов отминусовали и 314 самолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, на южном направлении воины ССО Украины зашли с тыла в российские окопы и ликвидировали 10 захватчиков. Оккупантам давали шанс сдаться в плен, но те начали сопротивление, так что их настигла смерть.

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