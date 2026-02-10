Минус 300 вражеских БпЛА 'Молния' за месяц: в СБУ показали работу FPV-перехватчиков 'Альфы' в январе. Видео

За январь 2026 года спецназовцы "Альфа" СБУ уничтожили более 300 российских ударных беспилотников типа "Молния" во время боевой работы по защите украинского неба. Речь идет о работе экипажей FPV-перехватчиков, которые действовали на разных участках фронта в течение последнего месяца. Один из самых результативных экипажей уничтожил около 100 вражеских дронов за этот период.

По данным, обнародованным на официальном канале Службы безопасности Украины, FPV-перехватчики Центра спецопераций "Альфа" продолжают усиливать систему противодействия вражеским беспилотникам. В СБУ отметили, что российские войска активно применяют БпЛА "Молния" для ударов по передовым позициям, технике и личному составу Сил обороны Украины.

В официальном сообщении отмечается, что каждый успешный перехват таких дронов уменьшает угрозу для украинских военных. В СБУ также опубликовали видео боевой работы экипажей FPV-перехватчиков за январь.

Активное применение дронов

Российские оккупационные войска используют ударные беспилотники типа "Молния" для атак на позиции украинских защитников, военную технику и укрытия. Поэтому противодействие таким БпЛА остается одной из ключевых задач подразделений, отвечающих за защиту воздушного пространства.

В СБУ подчеркивают, что уничтожение вражеских дронов непосредственно влияет на сохранение жизни военнослужащих и делает невозможным реализацию планов противника на фронте. FPV-перехватчики применяются именно для быстрого реагирования на такие угрозы.

Удар по производству

Напомним, в январе 2026 года СБУ совместно с Военно-морскими силами ВС Украины поразили завод по производству беспилотников в российском Таганроге. Речь идет о предприятии "Атлант Аэро", расположенном в Ростовской области РФ.

По информации Службы безопасности Украины, удару подверглись производственные корпуса завода, после чего на объекте наблюдалась серия взрывов и пожар. Предприятие занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также компонентов для беспилотников "Орион".

В СБУ отметили, что поражение завода должно снизить объемы производства беспилотников и ослабить технические возможности оккупационных войск по проведению разведывательно-ударных операций с применением дронов.

