Под ударом были производственные мощности: в ВСУ подтвердили уничтожение в Таганроге цехов, в которых собирали российские 'Молнии'. Видео

Вооруженные силы Украины подтвердили уничтожение важного военного объекта на территории страны-агрессора России. Речь идет о производственных мощностях завода "Атлант Аэро" в Таганроге.

Предприятие производило беспилотники и комплектующие к ним. Об этом сообщили в Telegram-канале Военно-морских сил ВСУ, там обнародовали видео с последствиями атаки.

Что известно

Удачную операцию осуществили ВМС совместно с подразделением ЦСО "Альфа" Службы безопасности Украины. Наши военные подтвердили уничтожение нескольких производственных цехов завода "Атлант Аэро".

"Предприятие изготавливало ударно-разведывательные БпЛА типа "Молния" и составляющие к БпЛА "Орион" для российских войск", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 13 января, ВСУ атаковали ракетами украинского производства российский завод в Таганроге. Попадания пришлись в главный цех и вспомогательным сооружениям предприятия. Согласно спутниковым фото, в результате удара было уничтожено несколько зданий на территории завода, в том числе одно, построенное сравнительно недавно в начале 2025 года.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам в России и на оккупированных территориях. В ночь на 10 января целью атаки стала нефтебаза "Жутовская" в Волгоградской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 января на Запорожском и Донецком направлениях подразделения Сил беспилотных систем Украины нанесли серии высокоточных ударов по противовоздушной обороне российских оккупантов. В результате уничтожено сразу три ключевых элемента ПВО врага: радиолокационную станцию "Прима П-18", зенитный ракетный комплекс "Тор" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

