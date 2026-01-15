Было попадание в основной цех и вспомогательные сооружения: появились данные о результатах поражения завода 'Атлант-Аэро' в Таганроге

В ночь на 13 января Вооруженные силы Украины атаковали ракетами украинского производства российский завод "Атлант-Аэро" в Таганроге. Успешно поражены главный цех и вспомогательные сооружения завода.

Об этом сообщает "Радио.Свобода" со ссылкой на сопутствующие снимки Maxar. Ранее на кадрах фиксировался пожар внутри цеха.

На фотографиях, сделанных из космоса 14 января, через день после атаки украинских дронов на предприятие, видно, что в результате удара было уничтожено несколько зданий на территории завода, в том числе одно, построенное сравнительно недавно, в начале прошлого года.

Отмечается, что завод "Атлант-Аэро" изготавливает компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ.

По данным портала War & Sanctions от ГУР, ООО "Атлант-Аэро" специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. Завод является производителем FPV-камикадзе самолетного типа "Молния-1" и "Молния-2", а также разведывательного БпЛА "Молния-2Р". Завод участвует в производстве комплектующих для тяжелых ударных беспилотников "Орион". На базе предприятия также ведется разработка и сборка комплексов радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в ночь на 10 января целью атаки стала нефтебаза "Жутовская" в Волгоградской области. Также были атакованы другие объекты врага.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что блэкаут в Белгороде устроили всего 8 ракет из РСЗО HIMARS. Результативные прилеты, оставившие без света и отопления около полумиллиона россиян, произошли в ночь на 9 января. Еще около 200 тысяч жителей региона столкнулись с трудностями в водоснабжении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!