В Таганроге атакован завод 'Атлант-Аэро', занимающийся разработкой и выпуском дронов. Фото и видео

Утром 13 января в Таганроге Ростовской области РФ прогремела серия мощных взрывов. Целью атаки в городе стал завод "Атлант-Аэро", занимающийся разработкой и выпуском дронов.

После прилетов на территории предприятия начался масштабный пожар. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности атаки

По информации очевидцев, удар пришёлся по цехам Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Местный губернатор Юрий Слюсарь заявил, что регион атакуют БПЛА.

Чиновник пожаловался на взрывы и работу ПВО над Таганрогом около 6:00 утра. Губернатор заявил, что "данные о последствиях на земле уточняются".

Жители Таганрога жалуются в соцсетях, что местные власти не удосужились вовремя объявить воздушную тревогу. Также очевидцы рассказали, что насчитали около 10 взрывов.

Что известно о заводе "Атлант-Аэро"

По данным портала War & Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины, ООО "Атлант-Аэро" специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. Завод является производителем FPV-камикадзе самолетного типа "Молния-1" и "Молния-2", а также разведывательного БпЛА "Молния-2Р".

Завод участвует в производстве комплектующих для тяжелых ударных беспилотников "Орион". На базе предприятия также ведется разработка и сборка комплексов радиоэлектронной борьбы.

Очевидцы опубликовали фото сильного пожара после атаки беспилотников. Также появились снимки с обломками ракеты российского ЗРК "Панцирь-С".

Напомним, в ночь на 10 января целью атаки стала нефтебаза "Жутовская" в Волгоградской области. Также были атакованы другие объекты врага.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что блэкаут в Белгороде устроили всего 8 ракет из РСЗО HIMARS. Результативные прилеты, оставившие без света и отопления около полумиллиона россиян, произошли в ночь на 9 января. Еще порядка 200 тысяч жителей региона столкнулись с трудностями в водоснабжении.

