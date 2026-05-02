Украинские пограничники наряду с другими составляющими Сил обороны продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. Только на Харьковщине в течение апреля бойцы ГПСУ уничтожили 50 оккупантов.

Также пограничники сожгли десятки единиц вражеской техники. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Потери РФ на Харьковщине

В результате огневого поражения вражеских позиций бойцы Харьковского отряда государственной пограничной службы утилизировали 50 российских оккупантов.

Кроме того, пограничники приземлили 218 вражеских дронов, сожгли 21 склад боекомплекта и горючего, а также уничтожены 31 единицу техники.

Отдельно пограничники отметили потери врага радиолокационных систем. В течение апреля были уничтожены 24 единицы РЭБ, РЛС и антенн. Также под раздачу попали 15 объектов – мест врага и командных пунктов.

Напомним, в ГУР раскрыли детали уникальной спецоперации по уничтожению "ахматовцев" на Сумщине. В результате операции "Ахмат" понес наибольшие потери с начала большой войны: 41 оккупант был ликвидирован, а 87 "затрехсотили". Кроме этого, еще более 100 "кадыровцев" считаются пропавшими без вести.

Как рассказывал OBOZ.UA. ранее в констатировали, что украинские удары отбросили нефтеперерабатывающую отрасль России в развитии до декабря 2009 года.

