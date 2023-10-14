Минус 57 единиц техники за три недели: в СБУ похвастались богатой охотой на врага. Видео
Спецназовцы Службы безопасности Украины похвастались удачной охотой на российских оккупантов. Через три недели им удалось уничтожить 57 единиц вражеской техники.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там также опубликовали видео мощной "жатвы".
"Лишь через три недели военные контрразведчики и спецназовцы из ЦСО "А" СБУ "отминусовали" 57 единиц техники и вооружения оккупантов", – говорится в сообщении.
Так, в список уничтоженных целей врага, в частности, входит 11 единиц автотранспорта; 10 танков; 7 САУ и 7 орудий; 7 БМП, 4 МТЛБ и 3 БТР; 3 миномета.
Также оккупанты потеряли РСЗО БМ-21 "Град"; ЗРК "Тор"; ББМ "Тигр"; зенитная установка и наблюдательный комплекс "Муром-М", установленный на временно оккупированной территории.
"Уничтожаем оккупантов до полной Победы!" – отметили украинские защитники.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили вражеский ЗРК "Тор" стоимостью 25 млн долларов.
Всего в течение 13 октября Силы обороны Украины отменили 970 российских кафиров и "демилитаризовали" 88 единиц вражеской техники и вооружений.
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