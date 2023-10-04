Минус 7 единиц техники и полевой склад боеприпасов: воины ССО уничтожили позицию россиян у села Светлое на Запорожье. Видео
Бойцы Сил специальных операций в очередной раз нанесли урон российским оккупантам. Украинские защитники уничтожили позицию врага возле села Светлое на Запорожье.
Об этом сообщает Telegram-канал DeepState. В нем опубликовано видео, в котором показан процесс уничтожения техники и состава боеприпасов противника (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Бойцы Сил Специальных Операций показали взрывные кадры работы по сосредоточению к*цапов юж. вс. села Светлое", – подписано видео.
Также сообщается, что было поражено 5 БМП, 2 грузовика и полевой состав БК врага.
Кроме того, пострадала и другая техника.
"Силы Обороны Украины продолжают уничтожать р*сню в глубоком тылу на данном направлении", – говорится в сообщении.
На кадрах показан прицел воинов ССО и сам процесс ликвидации. На местах поражения сразу возник пожар.
Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки Силы обороны Украины отменяли еще 450 российских оккупантов. Общее количество потерь в живой силе государства-террориста РФ за весь период полномасштабной войны уже достигло 279 890 захватчиков.
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