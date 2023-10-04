Минус 7 единиц техники и полевой склад боеприпасов: воины ССО уничтожили позицию россиян у села Светлое на Запорожье. Видео

Бойцы Сил специальных операций в очередной раз нанесли урон российским оккупантам. Украинские защитники уничтожили позицию врага возле села Светлое на Запорожье.

Об этом сообщает Telegram-канал DeepState. В нем опубликовано видео, в котором показан процесс уничтожения техники и состава боеприпасов противника (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Бойцы Сил Специальных Операций показали взрывные кадры работы по сосредоточению к*цапов юж. вс. села Светлое", – подписано видео.

Также сообщается, что было поражено 5 БМП, 2 грузовика и полевой состав БК врага.

Кроме того, пострадала и другая техника.

"Силы Обороны Украины продолжают уничтожать р*сню в глубоком тылу на данном направлении", – говорится в сообщении.

Видео дня

На кадрах показан прицел воинов ССО и сам процесс ликвидации. На местах поражения сразу возник пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки Силы обороны Украины отменяли еще 450 российских оккупантов. Общее количество потерь в живой силе государства-террориста РФ за весь период полномасштабной войны уже достигло 279 890 захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!