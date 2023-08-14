Минус 7 складов и 9 баз: Силы обороны нанесли врагу большие потери за неделю. Карта

Силы обороны Украины продолжают уничтожать обеспечение оккупационной армии России на временно захваченных ею украинских территориях. За неделю с 7 по 13 августа защитники Украины отминуовали у врага семь складов с боеприпасами.

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Кроме того, было зафиксировано попадание в девять баз и штабов российских захватчиков. Карту "бавовны" за неделю опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Взрывы у оккупантов были в Запорожской, Донецкой и Херсонских областях Украины:

– Пологовский район, Запорожская область – попадание в базирование, минус БК;

Бердянский район, Запорожская область – два попадания в базирование;

– Херсонский район – минус 4 БК и попадание в базирование;

– Каховский район, Херсонская область – минус командный пункт;

– Бахмутский район, Донецкая область – минус БК;

– Васильевский район, Запорожская область – попадание в базирование;

– Ясиноватая, Донецкая область – попадание в базирование;

– Токмакский район, Запорожская область – минус БК;

– Мариупольский район, Донецкая область – попадание в базирование;

– Мелитопольский район, Запорожская область – попадание в базирование.

В Генеральном штабе ВСУ вечером 13 августа сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области, а также отразили вражеские атаки на Купянском, Шахтерском, Бахмутском и Запорожском направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны с 7 по 12 августа нанесли значительные потери оккупантам не только в живой силе, но и в технике. Вооружение российской армии уменьшилось на два вертолета, 78 дронов, 61 танк, 73 ББМ и другой техники.

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