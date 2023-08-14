Минус 7 складов и 9 баз: Силы обороны нанесли врагу большие потери за неделю. Карта
Силы обороны Украины продолжают уничтожать обеспечение оккупационной армии России на временно захваченных ею украинских территориях. За неделю с 7 по 13 августа защитники Украины отминуовали у врага семь складов с боеприпасами.
Кроме того, было зафиксировано попадание в девять баз и штабов российских захватчиков. Карту "бавовны" за неделю опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
Взрывы у оккупантов были в Запорожской, Донецкой и Херсонских областях Украины:
– Пологовский район, Запорожская область – попадание в базирование, минус БК;
Бердянский район, Запорожская область – два попадания в базирование;
– Херсонский район – минус 4 БК и попадание в базирование;
– Каховский район, Херсонская область – минус командный пункт;
– Бахмутский район, Донецкая область – минус БК;
– Васильевский район, Запорожская область – попадание в базирование;
– Ясиноватая, Донецкая область – попадание в базирование;
– Токмакский район, Запорожская область – минус БК;
– Мариупольский район, Донецкая область – попадание в базирование;
– Мелитопольский район, Запорожская область – попадание в базирование.
В Генеральном штабе ВСУ вечером 13 августа сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области, а также отразили вражеские атаки на Купянском, Шахтерском, Бахмутском и Запорожском направлениях.
Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны с 7 по 12 августа нанесли значительные потери оккупантам не только в живой силе, но и в технике. Вооружение российской армии уменьшилось на два вертолета, 78 дронов, 61 танк, 73 ББМ и другой техники.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!