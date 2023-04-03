Минус 8 складов с боеприпасами: на позиции войск РФ снова пришла ''бавовна''

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать штабы и склады с боекомплектом российских оккупантов на временно захваченных территориях нашей страны. В течение недели ВСУ ликвидировали еще восемь складов БК и семь баз захватчиков.

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Потери вооруженных сил Российской Федерации в Украине растут стремительными темпами (чтобы посмотреть карту "демилитаризации" врага, доскролльте страницу до конца). Так, "вторая армия мира" была разбита в четырех областях Украины.

В частности, пункты военных РФ были ликвидированы на Херсонском, Запорожском, Донецком и Луганском направлениях:

– Мелитополь + район (Запорожская область) – минус база и штаб оккупантов

– Токмак (Запорожская область) – уничтожен склад с оружием

– Волновасский район (Донецкая область) – минус БК

– Донецк + район – ликвидация склада с оружием и штаба захватчиков

– Лисичанский район (Луганская область) – уничтожено базирование войск РФ

– Пологовский район (Запорожская область) – разбита база оккупантов

– Бахмутский район (Донецкая область) – минус три склада с оружием

– Каховский район (Запорожская область) – уничтожено две базы с боеприпасами оккупантов, штаб и база

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная армия РФ, воюя против Сил обороны Украины, за сутки 1 апреля потеряла еще 560 военных и пять ББМ. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле захватчиков сегодня достигает уже 174 550.

В марте ВСУ установили рекорд по ликвидации российских оккупантов. За месяц они "демилитаризовали" максимальное количество захватчиков за все время войны – более 24 тысяч.

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