Минус БМП, вездеход и живая сила врага: воины 128-й бригады отразили штурм армии РФ под Работиным. Видео

Украинские военные атаковали технику и личный состав оккупантов во время вражеского штурма в районе Роботиного. Была уничтожена пехота армии страны-агрессора, БМП-2 и вездеход китайского производства.

Видео боя появилось в сети в субботу, 9 марта. Согласно сообщению, по захватчикам отработали бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Справка

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада (128 ОГШБр) — соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Бригада состоит в составе оперативного командования "Запад"; штаб бригады находится в Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области. Создана после переформирования 128-й механизированной дивизии, ведущей свою историю от 128-й гвардейской мотострелковой дивизии бывшей армии СССР.

Как писал OBOZ.UA, в Украине самым "горячим" участком остается Новопавловск, где Силы обороны отразили 21 атаку.

Ранее сообщалось, что численность группировки захватчиков на Авдеевском и Запорожском направлениях остается постоянной – примерно по 50 тысяч оккупантов на обеих линиях фронта. Хотя ситуация довольно сложная, враг несет значительные потери.

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