Минус два танка и УР-77 оккупантов: украинские защитники показали результат работы под Угледаром. Видео

Защитники Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику по всем направлениям фронта. В сети показали, как "горит-пылает" российская машина для разминирования и два танка "второй армии мира".

Видео дня

Украинские воины уничтожили технику россиян под Угледаром в Донецкой области. Работу проделали бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев вместе с военными из 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Видео опубликовала пресс-служба 72 ОМБр в Facebook в пятницу, 10 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как посреди поля загорелась техника армии России. Защитники Украины сожгли два танка, а также УР-77 "Метеорит" – советскую самоходную реактивную установку, предназначенную для разминирования.

"Гуляє вітер над степами, осіннє листя підійма. Чи окупанта там не видно? Нема!" – говорится в подписи к видео.

Отметим, что по состоянию на 10 февраля войска России потеряли более 6,4 тыс. бронемашин и 581 единицы армейской авиации. Однако больше всего враг потерял живую силу – наши защитники ликвидировали 135 740 оккупантов.

Также украинские воины уничтожили на фронте еще семь артиллерийских систем (в общей сложности 2251), пять единиц автомобильной техники и автоцистерн (5126).

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины продолжают "ослеплять" российские оккупационные войска. В пятницу украинские военные приземлили две вражеские "птички" в Харьковской области.

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