Минус две позиции и танк оккупантов: харьковские пограничники показали успешный ночной рейд дронов. Видео

Силы обороны показали работу отечественного дрона Vampire на восточной линии фронта Харьковщины. Для уничтожения врага этот БПЛА использовали аэроразведчики Харьковского пограничного отряда ГПСУ.

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Соответствующим видео 11 марта поделился Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Воины рассказали о потерях, понесенных оккупантами благодаря профессиональной работе наших защитников.

Результат операции – уничтожены две позиции, один танк, восемь транспортных средств, один промышленный генератор и 11 укрытий противника.

"Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны на Харьковщине выполняют боевые задачи по противодействию российско-оккупационным войскам. В ночном рейде дронов были успешно поражены важные объекты противника", – отметила пресс-служба.

Известно, что дрон-тяжеловес Vampire (россияне прозвали его "Баба Яга") способен поднять 15–20 килограммов груза, а сам БПЛА весит более 30 килограмм. Его скорость – около 80 километров в час в безветренную погоду.

Экипаж авиационного комплекса Vampire – это три человека (командир-первый пилот, второй пилот и инженер).

Интересно, что этот гексакоптер разрабатывался как мирный аграрный БПЛА, который должен был распылять над полями удобрения или яд против сельскохозяйственных вредителей. Его предназначение сменила полномасштабная война.

Как писал OBOZ.UA, ранее вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине уже 19 компаний производят ракеты – от маленьких для дронов до баллистических и крылатых. В планах выпускать еще больше ракет всех видов, в том числе авиационные и переносные зенитные.

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