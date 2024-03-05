Минус еще 1070 оккупантов и 48 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте уничтожили 167 единиц российской военной техники и вооружения. Также наши воины отминусовали в боях 1070 солдат оккупационной армии РФ

Так, с начала полномасштабного вторжения на украинскую землю защитники "демилитаризовали" уже 419 020 живой силы агрессора. Информацию о вражеских потерях по состоянию на 5 марта обновил Генеральный штаб ВСУ.

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