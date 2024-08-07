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Минус 258 единиц техники и 1230 оккупантов: озвучены потери армии РФ за сутки
Силы обороны Украины за сутки боев на фронте обезвредили около 1230 военнослужащих оккупационной российской армии. Также уничтожили 258 единиц ее военной техники и вооружения.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 7 августа, потери живой силы ВС РФ, которые они понесли на нашей земле, уже достигают 586 370 убитыми и ранеными.
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