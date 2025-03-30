Минус МТ-ЛБ и четыре бронемашины: пограничники показали результаты своей работы в Серебрянском лесу. Видео

В Серебрянском лесу бойцами пограничной комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Помста" была сожжена вражеская техника. В частности, украинские защитники уничтожили многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач (так называемый МТ-ЛБ) и четыре бронемашины россиян.

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Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Артем Лисогор. В свою очередь бойцы из "Феникса" добавили, что ждали россиян.

"С приходом весны все больше "руських" начало вылезать из своих нор. А мы только этого и ждали", – отметили в РУБАК "Феникс".

Удар по позициям врага производился с помощью разведывательно-ударных беспилотных комплексов. Операторы БПЛА провели тщательное наблюдение за враждебными силами, обнаружили скопление техники и нанесли точечные атаки с воздуха, чтобы избежать потерь среди мирного населения и собственных сил.

Пограничная комендатура разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" входит в состав знаменитой бригады Гвардии наступления "Помста". Эта бригада была сформирована на базе 3-го пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса. Сейчас "Поиста" выполняет боевые задания в Луганской области.

РУБАК "Феникс" считается одним из самых эффективных подразделений беспилотных систем в составе Сил обороны Украины. Причем "Феникс" является первой комендатурой РУПАК, которая летом 2024 года была сформирована в составе Госпогранслужбы.

Напомним: в РУБАК "Феникс" создали видеоклип на песню "Вампир", которую написали трое его бойцов во время новогодней ночи прямо на передовой.

Как отмечает OBOZ.UA, украинские защитники продолжают успешно уничтожать российских захватчиков по всей линии фронта. На днях на Восточном направлении наши операторы дронов отразили вражеский штурм и уничтожили многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач МТ-ЛБ окупантов. Видео эффектной работы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" смотрите здесь.

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