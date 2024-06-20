Минус 1170 оккупантов и 18 бронемашин: озвучены потери ВС РФ за сутки

Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 1170 военнослужащих российской армии. Также обезвредили 171 единицу вооружения и техники оккупационных сил.

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На сегодня общие потери личного состава вражеского войска на украинской земле составляют 530 920. Обновленные данные 20 июня обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме сотен захватчиков, накануне наши воины уничтожили 45 российских артиллерийских систем (всего 14 052), 18 боевых бронированных машин (15 337), три танка (7987), два средства ПВО (859) и одну РСЗО (1105).

С неба защитники приземлили 39 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 11260) и одну крылатую ракету (2298).

Также сожгли еще 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 19 134), шесть – спецтехники (2357) оккупантов.

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 359 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и одну подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 18-й Славянской бригады НГУ показали ювелирную работу БПЛА на фронте. Точным сбросом с дрона нацгвардейцы уничтожили российскую БМП в лесополосе, а вместе с техникой ликвидировали и десять оккупантов.

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