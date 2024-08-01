Минус 1370 оккупантов и 42 бронемашины: озвучены потери армии РФ за сутки

В боях на фронте за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили около 1370 российских оккупантов. Так, общее количество "демилитаризованной" на нашей земле живой силы врага достигло 579 490.

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Также бойцы уничтожили еще 293 единицы военной техники и вооружения армии РФ. Обновленные на 1 августа данные об этом озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Так, бойцы сожгли еще 42 боевые бронированные машины (всего 16 203), 33 артиллерийские системы (16 119), девять танков (8399) и одну реактивную систему залпового огня (1132) сил агрессора.

С неба защитники "приземлили" 115 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 12 968).

Кроме этого, превратили в металлолом 77 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 21 816), 16 – специальной техники (2713).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили также 2407 крылатых ракет, 907 средств ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Украине ликвидировали российского "Z-военкора", администратора Telegram-канала "Хиллер", хваставшегося фото из оккупированных украинских городов. Известно, что звали его Анатолий, он добровольно подписал контракт с армией РФ.

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