ВСУ ликвидировали на фронте российского 'военкора', который хвастал оккупацией городов Украины. Фото

В Украине ликвидирован российский "Z-военкор", администратор Telegram-канала "Хилер", который хвастал фото из оккупированных украинских городов. Известно, что его звали Анатолий, он добровольно заключил контракт с армией РФ.

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О гибели оккупанта сообщили в самом Telegram-канале "Хилер" его коллеги. По их словам, Анатолий погиб на передовой во время выполнения боевой задачи.

Фамилия погибшего не раскрывается, при этом некролог решили проиллюстрировать фото, где оккупант стоит рядом со стеллой на въезде в украинскую оккупированную Новую Каховку на Херсонщине.

Известно, что он обучал военных РФ тактической медицине на передовой.

Кроме того, Анатолий был одним из главных администраторов Telegram-канала "Хилер", у которого более 115 тыс. подписчиков.

Свое последнее сообщение "военкор" опубликовал всего за час до гибели, для его семьи в РФ уже собирают деньги.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов обратил внимание на пост одного из пропагандистского Telegram-канала, где комментируют видео с четырьмя оккупантами, которые ехали в авто на передовой. Среди них был и тогда еще живой администратор "Хиллера", но теперь из всех уцелевшим остается только один.

Как сообщал OBOZ.UA, что несколько дней назад в африканском Мали местными повстанцами был ликвидирован Никита Федянин – администратор другого крупного пропагандистского канала Grey Zone.

РосСМИ утверждают, что он якобы воевал против Украины в рядах спецназа ГРУ РФ, однако в ГУР заявили, что не могут подтвердить эту информацию и, возможно, пропагандисты попросту пытаются глорифицировать Федянина.

Напомним также, 31 июля стало известно, что спецназ ГУР нанес сокрушительный удар по базе армии РФ в Сирии, уничтожив военную технику россиян. Это произошло на следующий день после встречи диктатора Путина и президента Сирии Асада.

По данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки 30 июля армия России потеряла в Украине еще около 1060 своих оккупантов. Общая численность потерь врага за период полномасштабной войны достигла 578 120 человек живой силы.