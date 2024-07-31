ВСУ 'отминусовали' 1060 оккупантов и 136 единиц техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны проредили ряды армии российских оккупантов на 1060 человек убитыми и ранеными. Общая численность потерь врага за период полномасштабной войны в Украине уже достигла 578 120 захватчиков.

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Об этом говорится в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также оккупанты не досчитались десятков единиц техники.

Речь идет, в частности, о 9 танках, 20 боевых бронированных машинах, 30 артиллерийских системах, 52 единицах автомобильной техники, 21 БПЛА оперативно-тактического уровня и по одной единице РСЗО, ПВО, специальной техники и крылатой ракете врага.

Напомним, бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины эффектно уничтожили российский танк с помощью FPV-дрона. Технику ВС РФ разорвало на кусочки прямо на ходу из-за удачного удара и последующей детонации боекомплекта.

В 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде рассказали о попытке прорыва оккупантов на Кураховском направлении. В атаку они бросили около 60 единиц бронетехники, а также 10 мотоциклов и баги. Однако таврические десантники разгромили российскую технику, а также уничтожили и ранили десятки захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский пропагандист, находящийся в военном госпитале, пожаловался на безумные потери оккупантов на фронте. Он сравнил ситуацию с 2022 годом – больницы настолько переполнены, что захватчики лежат прямо в коридорах.

– В ГУР сообщили, что во время удара по военному аэродрому "Оленья" в РФ 27 июля были повреждены сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Это самолеты с бортовыми номерами 31 и 33.

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