Оккупанты бросили в бой 47 ББМ и десять танков: таврийские десантники отбили массированный штурм на Кураховском направлении. Видео

На Кураховском направлении захватчики устроили массированный механизированный штурм. В атаку они бросили около 60 единиц бронетехники, а также 10 мотоциклов и баги.

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Однако прорыва добиться оккупантам не удалось: таврийские десантники разгромили российскую технику и уничтожили или ранили десятки захватчиков. Подробности боя рассказали в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригаде.

"Армия оккупантов вторично бросила в атаку 57 единиц бронетехники, чтобы прорвать оборону таврийских десантников на Кураховском направлении. Массированный российский штурм снова потерпел фиаско", – говорится в сообщении.

В бригаде рассказали, что за один день для атаки захватчики задействовали 10 танков, 47 боевых бронированных машин с пехотой, 10 мотоциклов и 1 баги.

"Несмотря на бешеное количество вражеской техники, все попытки врага в очередной раз были умножены на ноль: в ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, 8 российских танков, 9 мотобайков и баги. Уничтожено 36 оккупантов, еще 32 — ранены", – отметили воины.

Разгром врага стал результатом блестящей слаженной работы артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов, саперов и пехоты 79 ОДШБр. Как это было, воины показали на видео.

Также защитники призвали украинцев поддержать сбор на радиолокационную станцию.

"Поддержите большой сбор на радиолокационную станцию ELR55303/55307, которая поможет вовремя выявлять, идентифицировать и уничтожать российские дроны: Банка, номер карты банки: 5375 4112 2089 6224", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля ВСУ обезвредили за сутки 1060 оккупантов и 46 артсистем врага. Также украинские воины отминусовали 25 танков, 38 боевых бронированных машин, одну РСЗО, 27 БпЛА оперативно-тактического уровня, 53 автомобиля и шесть единиц специальной техники.