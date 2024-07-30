'Мест нет, раненые лежат в коридорах': российский пропагандист пожаловался на большие потери армии Путина

Российский пропагандист, находящийся в военном госпитале, пожаловался на безумные потери оккупантов на фронте. Он сравнил ситуацию с 2022 годом – больницы настолько переполнены, что захватчики лежат прямо в коридорах.

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"Военкор" описал всю сложность ситуации в Telegram. Он отметил, что каждый из оккупантов в госпитале имеет свою страшную историю. Подавляющее большинство из них – мобилизованные.

"Мест нет, люди лежат в коридорах, такое было в 22 году, я честно думал, что сейчас потерь меньше, но, пожалуй, ошибался. Но самое страшное – не количество раненых, а их истории", – отметил россиянин.

"Запрет на эвакуацию, наступление минными полями, отсутствие снабжения, отсутствие обучения. Наглая ложь – когда человека берут связистом, а через два дня он становится штурмовиком..." – жалуется пропагандист.

Также, по его словам, порядки в российской армии также оставляют желать лучшего – "это тупорилая, окостенелая, устаревшая система, направленная не на победу, а на завал окопов противника трупами своих солдат".

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 196 единиц военной техники и вооружение оккупационных войск России. Также ряды вражеской армии проредили на 1060 солдат и офицеров. Общие потери живой силы ВС РФ в войне против нашего государства составляют 577060.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 июля на временно оккупированной территории Луганской области произошел прилет по тыловому военному полигону российских захватчиков. У врага вследствие этого значительные потери в личном составе – около 90 оккупантов стали "двухсотыми" или "трехсотыми".

– В ночь на 26 июля Силы обороны Украины ударили 8 ракетами ATACMS по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму. В результате атаки уничтожены два российских истребителя и РЛС "Небо".