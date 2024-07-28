Захватчики строились перед отправкой на фронт: ВСУ нанесли удар по полигону РФ на оккупированной Луганщине

На временно оккупированной территории Луганской области 27 июля был прилет по тыловому военному полигону российских захватчиков. У врага в результате значительные потери в личном составе – около 90 оккупантов стали "двухсотыми" или "трехсотыми".

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона". У анонимного автора есть информация, что украинские Силы обороны применили ракеты ATACMS. Они ударили по цели как раз тогда, когда военнослужащие государства-агрессора проводили очередное построение.

По состоянию на 20:00 субботы, 27 июля:

– 19 оккупантов ликвидированы;

– 71 оккупант получил ранения.

На полигоне, который противник обустроил на расстоянии 110 км от линии боевого столкновения, располагались боевики из 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии ВС РФ (в/ч 22316, Екатеринбург).

"Военнослужащие проводили построение перед отправкой на подкрепление передовых позиций 228-го мсп в район н.п. Очеретино", – сообщил автор Telegram-канала.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 27 июля наши воины уничтожили 192 единицы военной техники и вооружения ВС РФ. Было ликвидировано и ранено около 1180 оккупантов.

– Тем временем в России продолжают отрицать планы по объявлению новой мобилизации для войны против Украины.

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