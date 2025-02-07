Минус 1340 оккупантов и 10 танков: Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 274 единицы военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Также ликвидировали и ранили около 1340 захватчиков.

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С начала полномасштабной войны агрессор потерял на украинской земле примерно 846 650 живой силы. Обновленные по состоянию на 7 февраля данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 32 артиллерийские системы (всего 22 785), 18 боевых бронированных машин (20 755), 10 танков (9975), одно средство ПВО (1056) ВС РФ.

В небе защитники сбили 116 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 24 301). На земле бойцы сожгли еще 96 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 36 307), одну – спецтехники (3738).

За время войны Силы обороны также уничтожили 3054 крылатые ракеты, 1271 РСЗО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодка окупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что Россия за январь под Покровском понесла большие потери, чем за всю вторую чеченскую войну (6000 погибших). В частности, в течение первого месяца 2025 года на Покровском направлении армия РФ потеряла около 15 тыс. оккупантов (примерно 7000 – безвозвратно).

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