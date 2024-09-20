Минус 1340 оккупантов и 20 танков: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки превратили в металлолом 214 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Во время боев обезвредили около 1340 захватчиков.

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В общем на нашей земле положили примерно 639 480 личного состава российских войск (убитыми и ранеными). Обновленные по состоянию на 20 сентября данные о потерях врага сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы уничтожили 39 боевых бронированных машин (всего 17 132), 35 артиллерийских систем (18 212), 20 танков (8725), два средства ПВО (949) российских войск.

Защитники сбили 52 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 15 469) и одну крылатую ракету (2593).

Также сожжено 59 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 24 898), шесть – спецтехники (3115) оккупантов.

Кроме этого, с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 1159 РСЗО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попал список ликвидированных в Украине оккупантов из 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ, базирующегося в Мулино. Он содержит информацию о 94 россиянах, ставших "грузом 200" в период с 1 января по 1 августа 2024 года.

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