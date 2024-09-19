В сеть попал список ликвидированных в Украине окупантов 26-го танкового полка из Мулино. Фото

В сеть попал список ликвидированных в Украине российских танкистов из базирующегося в Мулино 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии. Этот список содержит информацию о 94 военнослужащих этого полка, которые отправились на "концерт Кобзона".

Видео дня

Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале "Досье Шпиона". Эти российские военные были уничтожены при выполнении боевых задач в период с 1 января по 1 августа 2024 года.

Как отмечается, 26-го танковый полк участвует в боевых действиях на Волчанском направлении, куда он был переброшен с Купянского направления.

Ранее бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковщине отразили вражеский штурм, нанеся поражение из дронов. По итогам результативной операции уничтожены российский танк и БТР.

Напомним, что украинские защитники из Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого отбили на Луганщине штурм пехоты оккупантов с бронетехникой. В итоге враг потерял две боевые машины пехоты и живую силу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!