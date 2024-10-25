Минус 1630 оккупантов и семь танков: Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 251 единицу военной техники и вооружения оккупационной российской армии. Также ликвидировали и ранили около 1630 захватчиков.

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Общие потери живой силы войск агрессора с начала полномасштабной войны составляют примерно 685 910. Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сожгли 34 артиллерийские системы (всего 19 753), 33 боевые бронированные машины (18 287), семь танков (9097), две РСЗО (1238), два средства ПВО (982) российских войск.

В небе защитники сбили 73 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 17 670). На земле обезвредили еще 79 единиц автомобильной техники и автоцистерн (27 365), 22 – специальной техники (3535) оккупационных сил.

За время с начала российского полномасштабного вторжения Силы обороны сбили 2625 крылатых ракет, 369 самолетов, 329 вертолетов, потопили 28 кораблей/катеров и одну подлодку агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали уничтожение техники российских захватчиков в Харьковской области. Они обезвредили два танка и бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ, известный как "мотолыга".

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