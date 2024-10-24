У врага минус танки и пехота: в Третьей штурмовой показали эффектную работу по оккупантам на Харьковщине. Видео
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали уничтожение техники российских захватчиков в Харьковской области. Атаковано два танка противника и бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ (в народе известен как "мотолыга").
Видео в четверг, 24 октября, опубликовал YouTube-канал Батальона беспилотных систем 3 ОШБр. Удары по противнику наносились FPV-дронами.
Наши защитники также били по укрытиях, где прятались российские пехотинцы.
"Остановили бронированную халабуду поражениями во время маневров в Харьковской области. Еще один танк нашли в тайнике и демаскировали попаданиями из FPV. Сожгли и "мотолыгу" оккупантов, и пехоту, которая пряталась в укрытиях и здании", – рассказали о результатах боевой работы в 3 ОШБр.
Всего с начала полномасштабной войны Силы обороны Украины нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 684 280 оккупантов были ликвидированы и ранены. Из них около 1240 захватчиков попали в этот список в минувшие сутки (23 октября), сообщал ранее Генеральный штаб Вооруженных сил.
Как писал OBOZ.UA:
– В 92 ОШБр заявили, что у ВС РФ на Купянском направлении есть приказ выйти на берег реки Оскол, не считаясь с потерями. Там враг ведет штурмы практически непрерывно.
– Видео того, как украинские морские пехотинцы вместе с силами территориальной обороны и 47 механизированной бригадой выбивали российских военных из поселков Зеленый Путь и Новоивановка на Курщине, можно посмотреть по ссылке.
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