ВСУ отминусовали еще 1240 оккупантов и 45 артсистем армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 684 280 оккупанта были ликвидированы и ранены. Из них около 1240 захватчиков попали в этот список в ходе боев за прошедшие сутки.

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Также защитники уничтожили еще 255 единиц военной техники и вооружения врага. Обновленные данные о его потерях 24 октября обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили в небе 108 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 17 597).

Также сожгли 45 артиллерийских систем (19 719), 25 боевых бронированных машин (18 254), два танка (9090) и две реактивные системы залпового огня (1236) оккупационных сил.

Металлоломом на украинской земле стали еще 69 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 27 286), четыре – спецтехники (3513) врага

Всего же с начала полномасштабного российского вторжения Силы обороны сбили 2625 крылатых ракет, 369 самолетов и 329 вертолетов, уничтожили 981 средство ПВО, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Сил обороны юга уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" российских оккупантов. Вероятно, это уже второй подобный ЗРК, который защитники обезвредили на фронте в течение недели – перед этим был поражен "Бук-М3" в 60 км от линии столкновения.

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