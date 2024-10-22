Украинские морпехи показали бои за Зеленый Путь и Новоивановку на Курщине. Видео

Операция Вооруженных сил Украины на территории Курской области продолжается. Украинские морские пехотинцы вместе с силами территориальной обороны и 47-й механизированной бригадой успешно выбивают оккупантов из поселков Зеленый Путь и Новоивановка.

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Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Командования морской пехоты ВМС ВС Украины. 36 отдельная бригада морской пехоты (36 ОБрМП) под руководством своих командиров начала наступление на позиции врага, продвинувшись на два километра вдоль важной трассы "Рыльск-Коренево-Суджа", пишет Милитарный.

Во время этого продвижения украинские военные столкнулись с сопротивлением оккупантов, однако смогли прорвать их позиции в лесополосах и добраться до поселка Зеленый Путь.

Артиллерийская поддержка и действия разведывательных беспилотников стали ключевыми элементами успеха морпехов. Они использовали кассетные боеприпасы, что позволило нанести значительные потери противнику.

Приближаясь к Зеленому Пути, морпехи отразили механизированную контратаку, включавшую несколько бронированных машин. Благодаря слаженной работе танков и ударных дронов украинские силы смогли остановить наступление врага и закрепиться на занятых позициях.

Пока еще не известно, удалось ли украинским подразделениям удержать контроль над Зеленым Путьом. Однако, если они добьются успеха в этом поселке, это создаст возможности для полного избиения оккупантов из соседней Новоивановки.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись севернее Суджи в Курской области России. А российские пропагандисты опровергли предыдущие утверждения об успехах их армии.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил военные подразделения, действующие в Сумской и Курской области РФ. Он заявил, что в этих направлениях ситуация остается под контролем украинских сил, несмотря на попытки врага перехватить инициативу.

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