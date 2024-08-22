Минус 1130 оккупантов и 46 артсистем: озвучены потери ВС РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки обезвредили примерно 254 единицы вражеского вооружения и техники. В боях защитники отминусовали около 1130 военнослужащих армии РФ.

Видео дня

Так, общие потери живой силы агрессора в войне против нашего государства составляют 604 140. Обновленные данные 22 августа озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!