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Минус 1130 оккупантов и 46 артсистем: озвучены потери ВС РФ за сутки
Силы обороны Украины за прошедшие сутки обезвредили примерно 254 единицы вражеского вооружения и техники. В боях защитники отминусовали около 1130 военнослужащих армии РФ.
Так, общие потери живой силы агрессора в войне против нашего государства составляют 604 140. Обновленные данные 22 августа озвучил Генеральный штаб ВСУ.
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