Минус 1140 оккупантов и 35 артсистем: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки обезвредили около 1140 российских оккупантов. Также бойцы сожгли примерно 185 единиц военной техники и вооружения агрессора.

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По состоянию на 30 мая потери личного состава ВС РФ в войне против нашей страны достигают уже 986 080 захватчиков убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины уничтожили 35 артиллерийских систем (всего 28 421), две боевые бронированные машины (22 647), один танк (10 865), одну РСЗО (1398) и одно средство ПВО (1172) оккупационных сил.

В небе бойцы сбили 71 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 38 070), на земле обезвредили 74 единицы автомобильной техники и автоцистерн (50 089) российской армии.

Всего за время полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3902 единицы спецтехники, 3265 крылатые ракеты, 372 самолета, 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, только с начала 2025 года потери российских войск в Украине превысили 190 тысяч оккупантов (убитыми и ранеными). Силы обороны продолжают методично уничтожать коварного врага.

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