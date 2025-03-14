Минус 1410 оккупантов и шесть танков: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на фронте 330 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Кроме этого, отправили в ряды "двухсотых" и "трехсотых" 1410 ее военнослужащих.

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Больше всего за время полномасштабной войны защитники обезвредили именно живой силы врага – 891 660 захватчиков были ликвидированы/ранены. Обновленные цифры 14 марта озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины обезвредили 46 артиллерийских систем (всего 24 455), 11 боевых бронированных машин (21 443), шесть танков (10 313) ВС РФ.

В небе защитники сбили 153 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 29 136). На земле сожгли еще 114 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (40 469).

С начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3777 единиц спецтехники, 3121 крылатую ракету, 1314 РСЗО, 1103 средства ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, пилоты разведывательно-ударных БпАК "Феникс" бригады "Лють" нанесли результативное огневое поражение по оккупантам на Луганщине. В частности, воины уничтожили автотехнику, укрытие, живую силу и склад горюче-смазочных материалов врага.

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