Отминусовано уже 390 тысяч оккупантов: свежие данные Генштаба о потерях РФ

Силы обороны Украины положили в войне уже 390 580 живой силы оккупационной российской армии. Из них 1020 захватчиков были ликвидированы за прошедшие сутки.

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Также накануне защитники уничтожили на фронте 122 единицы вражеского вооружения и военной техники. Обновленные данные о потерях агрессора опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские воины сожгли 35 боевых бронированных машин (в общем 11 857), 18 артиллерийских систем (9367) и 17 танков (6365) армии РФ.

Бойцы обезвредили одно средство российской противовоздушной обороны (всех 665). Кроме этого, уничтожили 41 единица автомобильной техники и автоцистерн (12 453) и десять – спецтехники (1496) оккупантов.

С начала полномасштабной войны Силы обороны нанесли врагу и другие потери, в том числе сбили 7173 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1848 крылатых ракет, 332 самолета и 324 вертолета, отминусовали 979 РСЗО, потопили 24 корабля/катера и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях возле села Работино на Запорожском направлении фронта воины ВСУ уничтожили "музейный" российский танк Т-55. По вражеской технике защитники отработали FPV-дроном.

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