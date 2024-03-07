Минус 1160 оккупантов, полсотни ББМ и 17 танков: в Генштабе озвучили потери врага за сутки

Силы обороны Украины в течение очередных суток боев на фронте ликвидировали или ранили по меньшей мере 1160 военнослужащих российской армии. Так что сейчас общие потери личного состава войск страны-агрессора достигают до 421 430.

Также за время полномасштабной войны защитники уничтожили огромное количество вражеской военной техники и вооружения, в частности 212 единиц накануне. Об этом 7 марта сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки наши воины превратили в металлолом 51 боевую бронированную машину (всего 12 779), 42 артиллерийские системы (10 350), 17 танков (6695) и одну РСЗО (1009) оккупантов.

В небе защитники сбили 42 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 7963) и одну крылатую ракету (1919).

На земле обезврежено 53 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 13 532) и пять – спецтехники (1647).

С начала российского полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 701 средство ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров, подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ уничтожили склад боеприпасов 4-й танковой дивизии ВС РФ возле временно оккупированного села Мостики Луганской области. По вражескому объекту попали из HIMARS.

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