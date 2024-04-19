Минус 870 оккупантов и 17 ББМ за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага

Защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях 870 военнослужащих оккупационной армии РФ. Также воины уничтожили 132 единицы вражеской военной техники и вооружения.

Об этом 19 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ. По уточненным данным, пока потери живой силы ВС РФ на украинской земле достигают 457 830.

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