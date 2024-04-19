ССО сожгли склад БК и уничтожили оккупантов на юге: мощные кадры

Бойцы подразделений Сил специальных операций при любом случае уничтожают личный состав оккупантов. В этот раз на Южном направлении отличились операторы 73-го морского центра ССО.

Об этом сообщает пресс-служба Сил спецопераций. Там сообщили, что в результате точной работы ССО ликвидированы трое военнослужащих противника.

Еще пятеро оккупантов получили ранения. Кроме того, были уничтожены капониры с боекомплектом и местонахождение личного состава врага.

Цели были обнаружены операторами подразделения при ведении разведки. Бойцы ССО отработали по объектам FPV-дронами, дронами с системой сброса и 122-мм гаубицей Д-30.

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое раздались взрывы: местные начали сообщать, что вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Тем временем российские пропагандисты начали писать, что "в поле горит трава".

По данным источников OBOZ.UA, удары по Джанке могли быть совместной операцией ВСУ и ГУР. Атаковали аэродром, утверждает источник, модернизированным советским оружием, что стало неожиданностью для захватчиков и привело к масштабным последствиям.

По предварительным данным, были уничтожены три батареи ПВО, расположенные на территории аэродрома Джанкой. Захватчики могли также потерять несколько вертолетов, цистерну ГСМ, склад боеприпасов, две станции РЛС, одну станцию РЭБ/РЭК и пусковую установку берегового ракетного комплекса "Бастион".

Канал "Крымский ветер" со ссылкой на источники заявил о том, что на аэродроме погибли 30 российских военных, еще 80 ранены.

Отметим, что на военной авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируются 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационных эскадрилья на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка- 52. Также там дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.