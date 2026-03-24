Минус пусковая установка гиперзвуковых ракет 'Циркон': специалисты ГУР ослабили ракетные возможности оккупантов в Крыму. Видео

Украинская военная разведка нанесла удар по ракетным возможностям российских войск во временно оккупированном Крыму. В ночь на 24 марта была уничтожена пусковая установка, с которой оккупанты применяют гиперзвуковые ракеты "Циркон".

В результате операции также ликвидирован и ранен личный состав противника. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, ночью специалисты Департамента беспилотных систем ГУР отследили на территории временно оккупированного Крыма колонну пусковых установок берегового ракетного комплекса "Бастион-М", которая двигалась к боевым позициям.

После установления цели украинские разведчики нанесли точечные удары. В результате была уничтожена одна пусковая установка, а также две дорогостоящие ракеты "Циркон". Еще одна установка комплекса "Бастион-М" получила повреждения.

Кроме потерь в технике, противник понес и потери среди личного состава – по информации ГУР, семеро оккупантов были убиты или ранены.

В разведке отмечают, что ракеты "Циркон", которые запускаются из комплекса "Бастион", российские войска активно используют для ударов по гражданской инфраструктуре Украины, в частности в южных и восточных регионах.

Таким образом, этой ночью удалось сорвать планы российских войск по очередной атаке на мирные украинские города и существенно ослабить их ударные возможности.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – отметили украинские защитники.

