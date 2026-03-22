Вражеский 'эксклюзив' сбит: пограничники уничтожили дорогой российский дрон 'Скат', стоимостью около $400 тысяч. Видео

Украинские военные сбили очередной вражеский "эксклюзив". Был уничтожен дорогой российский дрон "Скат" россиян, стоимостью около $400 тысяч.

Эффектное видео ликвидации техники оккупанта опубликовали воины харьковского ПКШР РУБпАК "СТРИКС". Пограничники отметили, что за все время полномасштабного поражения таких бортов было уничтожено от 10 до 20 единиц.

"Вражеский "эксклюзив" сбит. Минус дорогая техника противника. Экипажи "СТРИКС" ликвидировали очень редкий российский БПЛА "СКАТ 450М". Враг быстро адаптируется и создает новые виды вооружения, но подразделение "СТРИКС" всегда готово к новым вызовам. Работаем дальше", – говорится в подписи к видео.

Первые публичные упоминания о БПЛА с названием "Скат" датированы еще 2007 годом. Тогда полноразмерный макет, созданный российской компанией "МиГ", был продемонстрирован в рамках авиасалона МАКС-2007.

Проект приостановили из-за отсутствия финансирования, но впоследствии провели тендер, на котором разработчиком перспективного ударного БПЛА выбрали компанию "Сухой".

На этом этапе дрон презентовали именно как ударный. Его длина превышала 10 метров, размах крыльев достигал 11,5 м, а высота – 2,7 м. Разработчики уверяли, что этот самолет весом в 20 т сможет подняться в воздух на высоту до 15 км и разогнаться до 850 км/ч. Боевой радиус должен был составить 1200 км, а боевая нагрузка – 6000 кг. В качестве вариантов вооружения речь шла о ракетах Х-59, Х-31 или авиабомбы вроде КАБ-500.

БПЛА "Скат" довели до уровня "концептуального макета", однако, вероятно, в 2012 году программа была временно остановлена.

Дрон, который россияне называют "Скатом" сегодня, является не ударным, а разведывательным. Он был создан на основе беспилотника Supercam.

