'Внутри крутой аккумулятор': Флеш показал новый редкий российский дрон, который сбили ВСУ. Фото

Украинским зенитчикам удалось сбить редкий российский дрон "Клин". Беспилотник способен самостоятельно выбирать цель и имеет довольно выносливый аккумулятор, благодаря которому он долго находится в воздухе.

Видео дня

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов. Благодаря аккумулятору вражеский дрон способен летать полтора часа.

ВСУ сбили дрон "Клин"

Согласно его заявлению, дрон способен нести пятикилограммовую боевую часть, имеет возможность автозахвата цели и собственный воздушный подрыв. "Клин" способен летать до 120 км, развивать скорость до 120 км/ч, а благодаря современному аккумулятору новой технологии Li-AFB, может находиться в полете 60-90 минут.

Также Бескрестнов показал фотографии и технические элементы сбитого дрона.

Заметим, что по своей аэродинамической дельтовидной форме "Клин" имеет аналогичную схему, как и у дрона Shahed-136, но при этом содержит элементы схемы "утка" с передним горизонтальным "оперением".

Длина его фюзеляжа равна 1,6 м, размах крыльев – 1,9 м, а максимально допустимая высота равна 2 км. Оценочная стоимость беспилотника – около 35 тысяч долларов.

ВСУ уже давно знают о дроне

С "Клином" украинским армейцам уже пришлось встречаться в этом году в феврале. Тогда военнослужащие 118-й отдельной механизированной бригады перехватили его с помощью зентиного дрона-перехватчика "Генерал Черешня" на Ореховском направлении.

Как тогда рассказывали в подразделении, "Клин" было достаточно легко сбить. Очевидно тогда дрон выполнял один из своих первых боевых вылетов.

Напомним, ранее Сергей Бекрестнов рассказал, что один из российских FPV-дронов на оптоволокне впервые зафиксировали на северной окраине Харькова, что примерно в 23,4 км от государственной границы с Россией. По его мнению, развернуть 25 километров оптоволокна, чтобы его не порвало во время полета,"не просто".

Как сообщал OBOZ.UA, также он информировал, что армия России продолжает совершенствовать свои ударные беспилотники для повышения эффективности обстрелов. На БПЛА типа "Молния" захватчики начали устанавливать mesh-модемы, тогда как ранее их устанавливали в дроны Shahed-136.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!