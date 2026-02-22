РФ начала устанавливать mesh-модемы на ударные дроны 'Молния': подробности и фото от Флеша

Российская оккупационная армия продолжает усовершенствовать свои ударные беспилотники для повышения эффективности обстрелов. На БПЛА типа "Молния" захватчики начали устанавливать mesh-модемы.

Сначала россияне ставили такое оборудование на дроны типа "Герань/Shahed", а теперь перешли к модернизации более дешевых вариантов БПЛА. Соответствующие доказательства в Telegram опубликовал советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Враг модернизирует БПЛА

По его словам, оккупанты начали устанавливать mesh-модемы на свои ударные дроны типа "Молния", так, как это они раньше делали со своими беспилотниками-обманками "Гербера" и дальнобойными ударными БПЛА "Герань/Shahed".

В отличие от других дронов, в "Молнии" устанавливают меньшие mesh-модемы с двумя каналами мощностью по 5 Ватт и диапазоном в 1300-1500 МГц. Бескрестнов отмечает, что россияне делают по-хитрому и дублируют mesh-модем аналоговым видеопроигрывателем с целью запутать операторов украинских средств радиоэлектронной борьбы.

По словам советника главы оборонного ведомства, россияне осуществляют унификацию оборудования и объединяют весь сегмент управления дронами разного типа в единую сеть. Также он предупредил, что в дальнейшем противник может связать в одну сеть управления наземными роботизированными комплексами.

Напомним, российские войска начали использовать для атак против Украины новый вариант дальнобойного ударного дрона – "Герань-5". Создан он на основе иранского беспилотника-перехватчика.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в небе над зоной боевых действий произошел необычный и увлекательный поединок между украинским ударным БПЛА и вражеским дроном-разведчиком. Во время столкновения беспилотник отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" НГУ выдержал удар и сразу нанес критические повреждения оппоненту, продолжив свою миссию.

