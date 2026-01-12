Россия модифицирует свои дроны для атак на украинские перехватчики БПЛА и самолеты – ISW

Российские войска начали использовать для атак против Украины новый вариант дальнобойного ударного дрона – "Герань-5". Создан он на основе иранского беспилотника-перехватчика.

Этот БпЛА Россия намерена использовать для поражения не только наземных, но и воздушных целей, враг стремится получить дополнительные возможности для уничтожения украинских дронов-перехватчиков и самолетов, сбивающих беспилотники и ракеты во время российских атак. Подробности раскрыли в Институте изучения войны.

Что известно о "Герань-5"

О том, что российские войска начали использовать для атак против Украины новый ударный дрон "Герань-5", накануне, 11 января, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Использование новой модификации ударного дрона впервые фиксировалось в январе этого года.

По данным ГУР, "Герань-5" может нести боеголовку весом около 90 килограммов, имеет заявленную дальность полета около 1000 километров и аналогичные другим беспилотникам линейки "Гераней" компоненты и сборку.

В ISW предположили, что для производства нового типа беспилотника Россия открыла новую производственную линию на базе иранских технологий. Однако, отметили аналитики, хотя производство других "Гераней" в РФ базируется в Специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, размещено ли новое производство именно там – пока неизвестно.

Новый дрон оккупанты планируют использовать не только для поражения наземных целей, но и для ударов по целям в воздухе, что, считают в ISW, потенциально усилит российские ударные комплексы и возможности противовоздушной обороны.

По данным ГУР, сейчас россияне работают над запуском беспилотников "Герань-5" с самолетов, в частности со штурмовиков Су-25, а также над оснащением этих дронов ракетами Р-73 класса "воздух-воздух". Прототип российской "новинки", иранский беспилотник класса "воздух-воздух" Karrar, также может запускаться с истребителей, оснащен четырьмя ракетами класса "воздух-воздух" или двумя авиабомбами и является частью системы противовоздушной обороны Ирана.

"Российские войска все больше модифицируют свои беспилотники типа "Шахед"/"Герань" для ударов по украинским дронам-перехватчикам и истребителям системы противовоздушной обороны, что, вероятно, увеличит вред, который российские серии ударов дальнего действия наносят Украине на фоне продолжения украинских инноваций в сфере противовоздушной обороны", – предостерегли в ISW.

