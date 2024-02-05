Минус шесть объектов: Силы обороны устроили сезон "бавовны" на складах и базах оккупантов

Военные Сил обороны Украины снова удачно отработали по складах с вооружением и по базах российских захватчиков на временно оккупированных ими территориях. В течении недели у врага было отминусовано шесть объектов.

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В Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" опубликовали карту, на которой отмечены города, где украинские воины устроили россиянам сезон "бавовны". Всего россияне за неделю с 29 января по 4 февраля лишились двух складов с БК и шесть баз (или штабов).

Карта "демилитаризации" российской армии:

– Донецк – попадание в базирование;

– Раздольное, Крым – попадание в базирование;

– Токмак, Запорожская область – попадание в базирование и минус БК;

– Каховской район, Херсонщина – минус БК;

– Лисичанск, Луганская область – попадание в базирование;

– Херсонский район – попадание в базирование;

– Бельбек, Крым – попадание в базирование.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные использовали в своих целях пекарню в Лисичанске, об обстреле которой 3 февраля заявили террористы "ЛНР". После захвата города там наладили выпечку хлеба для оккупантов, также там россияне проводили совещания.

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