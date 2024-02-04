Оборудовали специально для окупантов: стало известно новые детали о попадании по пекарне в Лисичанске

Российские военные использовали в своих целях пекарню в Лисичанске, об обстреле которой 3 февраля заявили террористы "ЛНР". После захвата города там наладили выпечку хлеба для оккупантов.

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Об этом Суспильне. Донбасс рассказали в Лисичанской городской военной администрации. Также там россияне проводили совещания.

Еще днем 3 февраля главарь террористов "ЛНР" Виктор Пасечник заявил об обстреле пекарни в Лисичанске, обвиняя в этом украинскую армию. Он утверждает, что погибли 28 человек. Заведение он назвал пекарней, заявляя, что это гражданский объект.

Впрочем, в Лисичанской ГВА рассказали, что пекарня там открылась уже после захвата города оккупантами.

"Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта", – рассказали в администрации.

Кроме того, по информации от переселенцев из Лисичанска, в списке погибших есть фамилия владельца заведения местного бизнесмена, владельца заведения и нескольких магазинов в городе. Также местные опознали фамилию мужчины, работавшего в созданной российскими оккупантами "налоговой".

"Прилет был в то время, когда оккупанты собрались там. Тот список погибших, что гуляет по сети, составляют в основном коллаборанты, как, например, Фирсов, который в марте перешел на сторону оккупантов", – добавили в Лисичанской ГВА.

Донецкий журналист Денис Казанский добавил, что в кафе "Адриатика" (которую роспропаганда упорно называет пекарней) на пьянку собралась местная оккупационная администрация.

"Верхушка "МЧС", "прокуроры", "депутаты" (которых никто не выбирал). Лживые российские СМИ сейчас пытаются выдавать их за "мирных жителей", но отдельные пропагандисты уже понемногу признают реальную картину. Призывают коллаборантов и гауляйтеров больше не собираться, чтобы всех вместе не убило одной ракетой", – пишет он.

Что предшествовало

3 февраля 2024 года российские СМИ сообщили, что в оккупированном Лисичанске в результате обстрела обрушилось двухэтажное здание пекарни, есть погибшие и пострадавшие. Группировка "ЛНР", контролирующая почти всю Луганскую область, обвинила в этом украинских военных.

4 февраля в оккупированном городе Лисичанск Луганской области завершились поисково-спасательные работы на месте, где размещалась двухэтажная пекарня. По последним данным, в результате обстрела здания погибли 28 человек, в том числе ребенок, еще 10 человек пострадали. Украинское командование эту информацию пока не комментировало. 3 июля 2022 года ВСУ отошли из Лисичанска. В настоящее время город оккупирован российскими военными.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной части Луганской области россияне хотят поставить на военный учет 16-летних юношей. Это собираются сделать всего через три месяца.

Известно, что новобранцев армии РФ тренируют постепенно возвращающиеся "вагнеровцы". Однако их обучение не дает большого результата и свежемобилизованные россияне отказываются принимать присягу, узнав об огромных потерях на фронте.

Напомним, захватчики в оккупированном Мариуполе усиливают патрулирование и мобилизационные мероприятия, в армию оккупантов забирают мигрантов. Восхищенный город находится под усиленным контролем петербургского ОМОН, также там присутствуют Росгвардия и кадыровцы.

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