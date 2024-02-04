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Оборудовали специально для окупантов: стало известно новые детали о попадании по пекарне в Лисичанске

Анна Павлова
War
2 минуты
6,0 т.
Оборудовали специально для окупантов: стало известно новые детали о попадании по пекарне в Лисичанске

Российские военные использовали в своих целях пекарню в Лисичанске, об обстреле которой 3 февраля заявили террористы "ЛНР". После захвата города там наладили выпечку хлеба для оккупантов.

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Об этом Суспильне. Донбасс рассказали в Лисичанской городской военной администрации. Также там россияне проводили совещания.

Еще днем 3 февраля главарь террористов "ЛНР" Виктор Пасечник заявил об обстреле пекарни в Лисичанске, обвиняя в этом украинскую армию. Он утверждает, что погибли 28 человек. Заведение он назвал пекарней, заявляя, что это гражданский объект.

Впрочем, в Лисичанской ГВА рассказали, что пекарня там открылась уже после захвата города оккупантами.

"Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта", – рассказали в администрации.

Кроме того, по информации от переселенцев из Лисичанска, в списке погибших есть фамилия владельца заведения местного бизнесмена, владельца заведения и нескольких магазинов в городе. Также местные опознали фамилию мужчины, работавшего в созданной российскими оккупантами "налоговой".

"Прилет был в то время, когда оккупанты собрались там. Тот список погибших, что гуляет по сети, составляют в основном коллаборанты, как, например, Фирсов, который в марте перешел на сторону оккупантов", – добавили в Лисичанской ГВА.

Донецкий журналист Денис Казанский добавил, что в кафе "Адриатика" (которую роспропаганда упорно называет пекарней) на пьянку собралась местная оккупационная администрация.

Оборудовали специально для окупантов: стало известно новые детали о попадании по пекарне в Лисичанске

"Верхушка "МЧС", "прокуроры", "депутаты" (которых никто не выбирал). Лживые российские СМИ сейчас пытаются выдавать их за "мирных жителей", но отдельные пропагандисты уже понемногу признают реальную картину. Призывают коллаборантов и гауляйтеров больше не собираться, чтобы всех вместе не убило одной ракетой", – пишет он.

Что предшествовало

3 февраля 2024 года российские СМИ сообщили, что в оккупированном Лисичанске в результате обстрела обрушилось двухэтажное здание пекарни, есть погибшие и пострадавшие. Группировка "ЛНР", контролирующая почти всю Луганскую область, обвинила в этом украинских военных.

4 февраля в оккупированном городе Лисичанск Луганской области завершились поисково-спасательные работы на месте, где размещалась двухэтажная пекарня. По последним данным, в результате обстрела здания погибли 28 человек, в том числе ребенок, еще 10 человек пострадали. Украинское командование эту информацию пока не комментировало. 3 июля 2022 года ВСУ отошли из Лисичанска. В настоящее время город оккупирован российскими военными.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной части Луганской области россияне хотят поставить на военный учет 16-летних юношей. Это собираются сделать всего через три месяца.

Известно, что новобранцев армии РФ тренируют постепенно возвращающиеся "вагнеровцы". Однако их обучение не дает большого результата и свежемобилизованные россияне отказываются принимать присягу, узнав об огромных потерях на фронте.

Напомним, захватчики в оккупированном Мариуполе усиливают патрулирование и мобилизационные мероприятия, в армию оккупантов забирают мигрантов. Восхищенный город находится под усиленным контролем петербургского ОМОН, также там присутствуют Росгвардия и кадыровцы.

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