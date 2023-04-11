Минус танки, "Муром-М" и десятки захватчиков: Череватый рассказал о потерях врага на двух направлениях фронта

На восточном участке фронта на Лиманском и Купянском направлениях враг продолжает обстрелы, авиаудары и попытки наступления, но несет значительные потери. Там "вторая армия мира" сокращается в живой силе (за минувшие сутки – 123 захватчика убитыми и ранеными) и военной технике (минимум девять единиц).

Видео дня

На двух указанных направлениях за 10 апреля произошло 12 боестолкновений. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. Фрагментом эфира поделился Telegram-канал Луганской ОВА (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По итогу 35 окупантов были убиты, 88 ранены, один попал в плен. За сутки россияне в районе Купянска и Лимана потеряли два танка Т-72, БМП, САУ "Мста", гаубицу Д-30, три миномета и новейший комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

В течение понедельника оккупанты нанесли там 384 удара ствольной и реактивной артиллерией, совершили девять авиаударов.

Добавим, что "Муром-М" – это российское устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно высматривает живую силу и технику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За 10 апреля украинские воины отбили 52 атаки российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

– За этот день Силы обороны ликвидировали примерно полтысячи захватчиков из РФ (всего с начала большой войны – 179 320). Сколько российской военной техники сожгли защитники страны, читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!