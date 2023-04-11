Силы обороны обезвредили еще 500 оккупантов, девять БПЛА и вертолет ВС РФ – данные Генштаба

Защитники Украины в течение 10 апреля ликвидировали на фронте полтысячи захватчиков из РФ. С неба наши воины приземлили почти десяток вражеских беспилотников и ударный вертолет, который россияне называют "Крокодилом".

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О потерях оккупантов сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook. Военные подчеркивают, что эти данные постоянно уточняются.

С 24 февраля 2022 года, когда российская армия с оружием в руках вторглась на нашу землю, Силы обороны "демилитаризовали" уже 179 320 (+500 за сутки) ее военнослужащих.

Кроме живой силы вражеского войска, воины ВСУ отминусовали в боях 7038 (+10) его боевых бронированных машин, 5620 (+13) единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3644 (+7) танка.

На металлолом защитники превратили 2765 (+15) российских артиллерийских систем, приземлили 2332 (+9) БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также оккупантов лишили 911 крылатых ракет, 535 (+1) РСЗО, 316 (+5) единиц спецтехники, 307 (+0) самолетов, 293 (+1) вертолетов, 282 (+0) средств ПВО, 18 кораблей/катеров.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, воины отдельной президентской бригады им. гетмана Хмельницкого уничтожили опорный пункт оккупантов на Новопавловском направлении. "Бавовна" накрыла не только вооружение, но и живую силу врага.

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